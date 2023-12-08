Однако важно отметить, что на обстановку на фронте может повлиять не только численность врага.

Ряд факторов оказывает влияние на обстановку на фронте. Военный эксперт Роман Свитан добавляет, несмотря на активные действия украинских военных по уничтожению российских оккупантов и их техники, регулярное пополнение вражеских рядов позволяет россии без особых помех сохранять свои стратегические планы, минимизируя влияние потерь.

"Российские войска привлекают ежемесячно до 30 тысяч новых рекрутов, и эти численные показатели компенсируются вдоль всей линии фронта, что поддерживает стабильность в балансе сил.

Однако важно отметить, что на обстановку на фронте может повлиять не только численность врага, но и климатические условия, а также возможное масштабное наступление Сил обороны Украины при наличии необходимого вооружения у защитников" - делится эксперт после удара оккупантов под Авдеевкой, куда они продолжают прорываться.

Отмечая значимость стратегической обороны на некоторых направлениях, Свитан отметил, что такие изменения в тактике в первую очередь обусловлены погодными условиями.

"Украинский климат предоставляет возможность проведения военных кампаний только в теплый период года, с весны до осени, в то время как зимой подготавливаются ресурсы и планы для будущих действий. Знание местной погоды входит в планы и стратегии, и что они успешно справляются с этим уже десятый год подряд" - делится эксперт.

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