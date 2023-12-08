Ряд факторов оказывает влияние на обстановку на фронте. Военный эксперт Роман Свитан добавляет, несмотря на активные действия украинских военных по уничтожению российских оккупантов и их техники, регулярное пополнение вражеских рядов позволяет россии без особых помех сохранять свои стратегические планы, минимизируя влияние потерь.
"Российские войска привлекают ежемесячно до 30 тысяч новых рекрутов, и эти численные показатели компенсируются вдоль всей линии фронта, что поддерживает стабильность в балансе сил.
Однако важно отметить, что на обстановку на фронте может повлиять не только численность врага, но и климатические условия, а также возможное масштабное наступление Сил обороны Украины при наличии необходимого вооружения у защитников" - делится эксперт после удара оккупантов под Авдеевкой, куда они продолжают прорываться.
Отмечая значимость стратегической обороны на некоторых направлениях, Свитан отметил, что такие изменения в тактике в первую очередь обусловлены погодными условиями.
"Украинский климат предоставляет возможность проведения военных кампаний только в теплый период года, с весны до осени, в то время как зимой подготавливаются ресурсы и планы для будущих действий. Знание местной погоды входит в планы и стратегии, и что они успешно справляются с этим уже десятый год подряд" - делится эксперт.
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