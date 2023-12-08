Следует наблюдать, как оккупанты будут осуществлять штурм и какова будет стоимость для них в личном составе.

Российские военные продолжают атаку на коксохимический завод в Авдеевке, что поддерживает высокий риск захвата города. На направлении к Авдеевке сохраняется сложная обстановка, о чем рассказал военный эксперт Олег Жданов.

В настоящее время Президент Украины и Генеральный штаб предпринимают важные меры по укреплению оборонительных позиций вблизи Авдеевки.

"Даже если предположить, что украинские войска вынуждены будут отступить из города, они перейдут на укрепленные оборонительные линии, которые будут трудно преодолеть для противника. Это будет своего рода аналог "линии Суровикина", но со стороны Украины" - делится эксперт.

Военный эксперт подчеркивает, что следует наблюдать, как оккупанты будут осуществлять штурм и какова будет стоимость для них в личном составе.

По мнению Жданова, на данный момент реальной угрозы того, что оккупанты смогут прорваться и продвинуться вглубь украинской обороны, не существует, и вероятность такого сценария крайне низка.

Наиболее обеспокоительным фактором является наличие достаточного числа человеческих ресурсов у российской стороны. По словам военного эксперта Олега Жданова, возможность противника массировать свои силы за счет большого числа людей может стать серьезной проблемой, поскольку у нас может не хватить боекомплекта для противостояния такому численному превосходству.

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