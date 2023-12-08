Стратегия фокусированных ударов большими войсками в узком направлении, предложенная Пентагоном перед контрнаступлением, согласно мнению военного эксперта и полковника запаса ВСУ Олега Жданова, фактически являлась кровавой "мясной атакой". Жданов отмечает, что прямая атака, как предлагали союзники, могла бы привести к серьезным потерям, нужно смотреть в пользу более осторожной тактики.

"Механизированная атака на укрепленные позиции российских войск при ограниченных ресурсах и практически отсутствии поддержки авиации могла бы привести к серьезным потерям. Поэтому украинский Генштаб предпочел более осторожный подход" - делится эксперт. По его словам, иностранные СМИ пытались упрекнуть нас за то, что мы отказались от мясной атаки без брони, дальнобойных ракет и поддержки авиации.

На данный момент сложная обстановка складывается на отдельных участках боевых действий, особенно в связи с попытками окружения Авдеевки. Тем не менее, у нас есть перспективы удержать город и предотвратить начало уличных боев. Для нас Авдеевка остается стратегически важной, поскольку мы продолжаем наносить значительные удары по регулярным силам армии россии.

Эксперт подметил, уничтожение регулярных войск увеличивает процент мобилизованных в других районах, хотя их боевая подготовка и потенциал значительно ниже по сравнению с регулярными частями.

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