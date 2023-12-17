Салат Цезарь славится легкостью в приготовлении и изысканным вкусом, а известный шеф-повар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как правильно приготовить соус для этого салата.

Раньше Эктор Хименес-Браво столкнулся с тем, что в украинских кафе и ресторанах не умеют готовить салат Цезарь правильно.

«Сколько бы я ни заказывал, он каждый раз другой. У меня аж сердце болит», - жаловался Эктор Хименес-Браво в эфире программы «Все будет вкусно».

Эктор Хименес-Браво решил научить украинцев готовить оригинальный салат Цезарь.

Для этого нужно взять так называемый римский салат.

«Если вы хотите взять другой салат – пожалуйста. Но готовьте с ним другое блюдо. А с оригинальным Цезарем только этот салат», – предупреждает Эктор Хименес-Браво.

По словам судьи «Мастер Шеф», салат Цезарь не имеет никакого отношения к Риму и его придумали в Мексике, а именно эмигрант из Италии, которого звали Цезарь.

«Листки салата смешивают со специальным соусом, но в Украине его спутали с майонезом. Нет! Никакого майонеза!», - рассказал Эктор Хименес Браво о роковой ошибке в приготовлении салата Цезарь.

Эктор Хименес Браво смазал раздавленным чесноком миску, вышло чесночное масло. Добавил два желтка сырых яиц, чайную ложку сухой горчицы и чайную ложку вустерского соуса. Сюда добавляем две чайной ложки лимонного сока и оливковое масло, посолим и поперчим.

Тщательно смешиваем.

"Это не майонез, потому что майонез еще более тщательно смешивают и он получается очень густой", - объяснил Эктор Хименес-Браво.

На два желтка – стакан оливкового масла, объяснил пропорции в приготовлении правильного соуса для салата Цезарь.

Такой соус получается гораздо вкуснее, чем обычный майонез.

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