На своей странице в Instagram финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить самый вкусный запеченный картофель с салом, а также соус к нему.

"Картофель с салом😋 Ну как его можно не любить? Картофель и сало – их много не бывает!", – пишет "Мастер Шеф" Николай Люлько.

Для начала нужно замариновать картофель. На 1 кг картофеля "Мастер Шеф" Николай Люлько берет:

соль – 2 ч.л.

перец черный – 0.5 ч.л.

паприка копченая – 1 ч.л.

кориандр молотый – 2 ч.л.

чеснок сухой молотый – 1 ч.л.

масло подсолнечное – 5 ст.л.

Картофель "Мастер Шеф" Николай Люлько нарезает кружочками толщиной 1-1,5 сантиметра, сало – кусочками толщиной 3-5 миллиметров. Маринуем картофель в растительном масле, соли, перце, паприке, кориандре и чесноке.

На деревянные шпажки поочередно нанизываем кусочки картофеля и сала, чтобы получилась целая картофелина на каждой шпажке. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут.

Для соуса "Мастер Шеф" Николай Люлько смешивает следующие ингредиенты:

зеленый лук – 100 г

чеснок – 2 шт

йогурт - 200 г

перец черный молотый – 0.5 ч.л.

соль – 0.5 ч.л.

также можно добавить сок и цедру лимона или лайма

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Попробовала приготовить! Получилось невероятно вкусно, ели даже малыши;)";

"Готовила, это просто нереально вкусно🔥. Гости были в восторге";

"Спасибо за такой простой, но очень вкусный рецепт🔥".

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