Как сообщает Politeka.net с ссылкой на полицию Киевской области, серьезное происшествие произошло на автодороге Киев — Чоп.
«На 31 км автодороги Киев — Чоп, вблизи поселка Гуровщина Киевской области, произошло автопроисшествие с участием грузовика», - рассказали в полиции.
В настоящее время движение в направлении Киева перекрыто. На месте происшествия работают все соответствующие службы.
Водителей призывают планировать маршут своей поездки с учетом данной информации.
Добавим, похожее автопроисшествие произошло ранее в Житомирской области около 21 часов, на 166 км автодороги Киев — Чоп, вблизи села Болярка.
Движение по направлению к столице также было перекрыто.
Напомним, ранее стало известно о мощном взрыве в Киеве, в результате которого погиб мужчина.
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