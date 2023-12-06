Недалеко от украинской столицы произошло серьезное ЧП, в полиции сообщили первые подробности.

Как сообщает Politeka.net с ссылкой на полицию Киевской области, серьезное происшествие произошло на автодороге Киев — Чоп.

«На 31 км автодороги Киев — Чоп, вблизи поселка Гуровщина Киевской области, произошло автопроисшествие с участием грузовика», - рассказали в полиции.

В настоящее время движение в направлении Киева перекрыто. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Водителей призывают планировать маршут своей поездки с учетом данной информации.

Добавим, похожее автопроисшествие произошло ранее в Житомирской области около 21 часов, на 166 км автодороги Киев — Чоп, вблизи села Болярка.

Движение по направлению к столице также было перекрыто.

Напомним, ранее стало известно о мощном взрыве в Киеве, в результате которого погиб мужчина.

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