На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить сочную свиную грудинку по-азиатски.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

свиная грудинка – 1 кг

растительное масло – 50 г

сахар – 50 г

имбирь – 40 г

лук порей – 100 г

чеснок – 30 г

розмарин – 5 г

лавровый лист – 1-2 шт.

перец чили сухой – 2 шт.

мирин – 150 г (можно заменить белым полусладким вином, а можно вообще и без него)

соевый соус – 200 г

бульон – 1 л (в котором варилась свинина)

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько отваривает грудинку в течение 10 минут и нарезает ее на произвольные куски.

"В кастрюлю наливаем растительное масло и всыпаем сахар, ждем, чтобы он стал коричневого цвета, и обжариваем куски мяса до золотистого цвета. Свинину лучше отделить от того жира, который образовался при обжаривании", – объясняет "Мастер Шеф" Николай Люлько.

В чистую кастрюлю складываем нарезанный лук порей, измельченный имбирь и чеснок, веточки розмарина, лавровый лист, перец чили, а также обжаренную свинину, добавляем соевый соус и мирин, заливаем бульоном, в котором варилась грудинка. Ставим на слабый огонь и готовим 2 часа, периодически подливая бульон, когда он испаряется.

Подавать такую ​​грудинку по-азиатски "Мастер Шеф" Люлько советует с зеленью, например, кинзой. На гарнир отлично подойдет рис, его можно поливать соусом, в котором готовилась свинина.

Последние новости Украины:

Напомним, Николай Люлько дал рецепт идеальных блинов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф Профессионалы" Николай Люлько дал простой рецепт вкусного торта.

Также Politeka писала, что финалист Мастер Шеф Профессионалы Люлько дал рецепт интересной закуски из баклажанов.