Победитель шоу "Мастер Шеф", ведущий проекта "Пекельні борошна" Евгений Клопотенко поделился рецептом блюда, напоминающего деруны, хоть и без картофеля.

Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездным гостем которого стал певец, народный артист Украины Павел Зибров, показал, как приготовить оригинальную украинскую закуску – лемешку.

Лемешка – аутентичное украинское блюдо, которым можно заменить хлеб, это заваренная и запеченная гречневая мука. А мацик – уникальная украинская колбаса.

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

гречневая мука - 300 г

кипяток - 800 г

мацик – 300 г

соль – по вкусу

сметана для подачи

Сначала Евгений Клопотенко заливает гречневую муку кипятком, добавляет соль по вкусу и перемешивает до однородности.

Мацик нарезаем либо небольшим кубиком, либо соломкой. Добавляем нарезанное мясо к заваренной гречневой муке и снова перемешиваем. Выкладываем смесь в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.

Готовой лемешке с мациком Евгений Клопотенко дает остыть, а затем нарезает и подает вместе со сметаной.

Во время дегустации Евгений Клопотенко и Павел Зибров с удивлением признали, что на вкус лемешка с мациком вышла похожа на деруны, хотя и готовится без картофеля.

"Готовали лемешку, а получились деруны без картофеля. Как это вышло? Никто не знает. Гречневые драники. Я в шоке", – добавил Евгений Клопотенко.

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