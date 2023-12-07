Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездным гостем которого стал певец Павел Зибров, рассказал, что у него есть три главных врага: оливье, Шуба и другие блюда советской кухни.

Поэтому когда Зибров принес ведущему шоу "Пекельні борошна" оливье и предложил приготовить украинскую альтернативу этому салату, Евгений Клопотенко решил приготовить совсем другое блюдо – картошку по-улановски.

Для приготовления этого знаменитого подольского блюда Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

картофель – 500 г

ошеек - 400 г

растительное масло – 300-400 мл

морковь – 1 шт.

вода - 200 мл

чеснок - 1 головка

соль, укроп, душица – по вкусу

Картошку Евгений Клопотенко чистит, промывает и нарезает ломтиками. На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем картофель и обжариваем его, периодически помешивая.

Нарезаем мясо кусочками одинакового размера и выкладываем в форму для запекания. Морковь моем, также нарезаем произвольными кусочками и выкладываем в форму вместе с мясом. Сверху заливаем воду, добавляем соль и душицу по вкусу. Отправляем мясо с морковью в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 2 часа.

Чеснок давим с помощью пресса, добавляем измельченный укроп, соль и перетираем эту смесь до однородности. Добавляем ароматную смесь в картофель и перемешиваем.

Евгений Клопотенко подает картошку вместе с мясом – картофель по-улановски готов.

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