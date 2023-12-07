Эксперт отметил, что такие изменения в тактике в первую очередь обусловлены погодными условиями.

Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, летчик-инструктор и военный эксперт, поделился своими комментариями о ситуации на фронте. По его словам, в боевых условиях всегда необходимо иметь несколько планов – от 3 до 12 в зависимости от конкретного направления. Таким образом, планов много, и они могут приниматься одновременно.

Отмечая значимость стратегической обороны на некоторых направлениях, Свитан отметил, что такие изменения в тактике в первую очередь обусловлены погодными условиями.

"Украинский климат предоставляет возможность проведения военных кампаний только в теплый период года, с весны до осени, в то время как зимой подготавливаются ресурсы и планы для будущих действий. Знание местной погоды входит в планы и стратегии, и что они успешно справляются с этим уже десятый год подряд" - делится эксперт.

Он напомнил, чтобы осуществить планы на зимний период, требуются снаряды, средства ПВО и дроны.

Сложная обстановка складывается на отдельных участках боевых действий, особенно в связи с попытками окружения Авдеевки. Тем не менее, у нас есть перспективы удержать город и предотвратить начало уличных боев. Для нас Авдеевка остается стратегически важной, поскольку мы продолжаем наносить значительные удары по регулярным силам армии россии

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