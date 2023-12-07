Наиболее обеспокоительным фактором является наличие достаточного числа человеческих ресурсов у российской стороны. По словам военного эксперта Олега Жданова, возможность противника массировать свои силы за счет большого числа людей может стать серьезной проблемой, поскольку у нас может не хватить боекомплекта для противостояния такому численному превосходству.

"Сложная обстановка складывается на отдельных участках боевых действий, особенно в связи с попытками окружения Авдеевки. Тем не менее, у нас есть перспективы удержать город и предотвратить начало уличных боев. Для нас Авдеевка остается стратегически важной, поскольку мы продолжаем наносить значительные удары по регулярным силам армии россии" - делится эксперт.

Он добавил, уничтожение регулярных войск увеличивает процент мобилизованных в других районах, хотя их боевая подготовка и потенциал значительно ниже по сравнению с регулярными частями.

При этом Жданов также акцентировал внимание на максимальной интенсивности боев:

«Мы постоянно обращаем внимание, что наши защитники не успевают перезаряжать стрелковое оружие – настолько интенсивные атаки со стороны рашистских войск».

Также Жданов ответил на упреки со стороны украинцев, мол "командование ЗСУ решило сдать Авдеевку". Он добавил, никто не собирается сдавать Авдеевку и никто не бросает людей просто так.

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