Противник стремится использовать неблагоприятные погодные условия для активизации диверсионной деятельности и демонстрации своих планов вторжения на нашу территорию. В связи с этим противник логично усиливает диверсионную активность, создавая условия, при которых перемещение наших войск становится затруднительным, делится военный эксперт Олег Жданов.

"Нужно понимать важность участка фронта в районе Купянска, где расположена станция Купянск-узловая на левом берегу реки Оскол. Это ключевая транспортная магистраль, связывающая российские Валуеки и Донецкую область. Наш контроль над железной дорогой вынуждает российские силы использовать южные маршруты для транспортировки техники и вооружения, что является неудобным для них" - делится эксперт.

Для предотвращения продвижения противника к реке Оскол мы удерживаем оборону, особенно учитывая характер местности с холмами и обилием лесных зон, что делает широкие атаки труднопроходимыми. Важно подчеркнуть, что в связи с определенными политическими соображениями мы избегаем проведения огневых ударов по перевалочной базе Валуйки, расположенной на территории России.

Комментируя ужасный случай на Авдеевском направлении, когда россияне расстреляли украинских военнослужащих, которые хотели сдаться в плен якобы после того, как у них возникла нехватка БК, Олег Жданов отметил, что запас патронов действительно заканчивается очень быстро.

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