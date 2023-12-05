В тех погодных условиях, которые сейчас действуют на территории Украины, двигаться практически невозможно, говорит полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По словам военного эксперта, при температуре воздуха минус 20 верх почвы промерзает до 30, 40 сантиметров и по ней может пройти тяжелая техника. Таким образом, погода позволяет проводить и летнюю наступательную кампанию, и зимнюю. Однако не в Украине.

«У нас зимней кампании военной как таковой уже нет. Обилие дождей, которые заканчиваются лишь к середине весны. Двигаться практически невозможно. Наши грунты в своей основе не позволяют в размытом состоянии движения. Поэтмоу никто и не планирует наступательных операций зимой. Кроме россиян, которые идут и думают, что у нас такая же зимняя погода, как у них за Уралом Нет, они ошибаются. И прошлый год это подтвердил», - подчеркнул Роман Свитан в эфире Zaxid.net.

Поэтому у ВСУ в течение года есть только одна военная кампания – летняя. Она, поясняет военный аналитик, начинается в апреле-мае и заканчивается в октябре-ноябре.

«Но перед началом летней кампании стоит задача накопления сил и средств для следующей кампании. Потому мы входим в зиму, в режим активной либо серьезной обороны, а дальше идет подготовка к весенней кампании», - пояснил военный эксперт.

По словам Романа Свитана, в течение лета ВСУ наступали, а россияне оборонялись.

«Вот они сейчас пытаются перейти в наступление, а мыперешли в оборону. Так вот их попытка перейти в наступление как раз упирается в серьезность проблем с погодой. Они уже не могут технику на поля выгонять… Мы переходим в режим обороны и накопления для подготовки к следующей весне и кампании», - сообщил Свитан.

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