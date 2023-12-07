Проблема для российской власти заключается в том, что применение силы против протестующих может вызвать вмешательство их родственников

Военный эксперт Олег Жданов высказал мнение о протестах родственников российских мобилизованных, участвующих в военных действиях в Украине. По его словам, это представляет серьезную проблему для российских властей, которые оказались не готовыми к такому развитию событий.

"Родственники военнослужащих уже объединяются в группы, устраивают протесты и ведут свои Telegram-каналы, не ограничиваясь простыми письмами. Эта активизация создает давление на российское руководство, сталкиваясь с дилеммой: применять силовые методы против протестующих или допустить усиление движения, которое может распространиться на всю страну" - делится эксперт.

Офицер ВСУ пояснил, что проблема для российской власти заключается в том, что применение силы против протестующих может вызвать вмешательство их родственников, что потенциально усугубит ситуацию. С другой стороны, несвоевременные репрессии могут способствовать дальнейшему росту протестного движения на всей территории России.

Олег Жданов призвал украинцев не допускать иллюзий относительно того, что родственники российских военных выступают за прекращение боевых действий. Он подчеркнул, что их основная цель – вернуть своих родственников с передовой, не отказываясь от поддержки войны.

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