На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить торт, рецепт которого проверен годами и всегда является украшением любого стола, а вкус настолько приятный, мягкий. По словам кулинара, ей нравится такой вариант приготовления, так как торт получается в меру насыщенный.
Рецепт Кокосового торта от "Мастер Шефа"Татьяны Литвиновой.
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г стружки кокосовой
- 400 мл кокосового молока
- 200 мл воды
- 1 банан
- 200 г сахара
- 50 г крахмала
- 10 г сахара ванильного
- Сок 1 лайма
- 18 г разрыхлителя
Для крема:
- 400 мл кокосового молока
- 250 мл воды
- 50 г кукурузного крахмала
- 40 г кокосовой муки
- 150 г белого шоколада
- Цедра 1 лайма
Дополнительно:
- Форма диаметром 20-22 см
- Масло для смазывания формы
- Мука для обсыпки формы
- Пергаментная бумага
- Шоколадные стружки и кокосовая стружка для украшения (по желанию)
Инструкции:
Подготовка формы:
Разогрейте духовку до 180°C.
Смажьте форму маслом и обсыпьте мукой, чтобы предотвратить прилипание, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Приготовление теста:
В блендере смешайте стружку кокосовую, кокосовое молоко, воду, банан, сахар, крахмал, ванильный сахар, сок лайма и разрыхлитель до получения однородного теста.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, вылейте тесто в подготовленную форму.
Выпекание торта:
Выпекайте при температуре 180°C в предварительно разогретой духовке в течение 40 минут или до золотистой корки.
Приготовление крема:
В сотейнике смешайте кокосовое молоко, воду, кукурузный крахмал, кокосовую муку, белый шоколад и цедру лайма.
Поставьте на средний огонь, постоянно помешивая, до загустения крема. Дайте остыть.
Начинка и украшение:
Разрежьте остывший торт горизонтально пополам. Намазать нижнюю часть торта половиной крема, затем положить верхнюю половину. Покройте торт оставшимся кремом сверху и по бокам.
По желанию украсьте торт шоколадными и кокосовыми стружками, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Подача:
Подавайте торт после полного остывания, чтобы крем стал плотным.
Теперь у вас есть вкусный постный кокосовый торт по рецепту Татьяны Литвиновой. Приятного аппетита!
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