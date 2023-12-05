На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить торт, рецепт которого проверен годами и всегда является украшением любого стола, а вкус настолько приятный, мягкий. По словам кулинара, ей нравится такой вариант приготовления, так как торт получается в меру насыщенный.

Татьяна Литвинова

Рецепт Кокосового торта от "Мастер Шефа"Татьяны Литвиновой.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г стружки кокосовой
  • 400 мл кокосового молока
  • 200 мл воды
  • 1 банан
  • 200 г сахара
  • 50 г крахмала
  • 10 г сахара ванильного
  • Сок 1 лайма
  • 18 г разрыхлителя

Для крема:

  • 400 мл кокосового молока
  • 250 мл воды
  • 50 г кукурузного крахмала
  • 40 г кокосовой муки
  • 150 г белого шоколада
  • Цедра 1 лайма

Дополнительно:

  • Форма диаметром 20-22 см
  • Масло для смазывания формы
  • Мука для обсыпки формы
  • Пергаментная бумага
  • Шоколадные стружки и кокосовая стружка для украшения (по желанию)

Инструкции:

Подготовка формы:

Разогрейте духовку до 180°C.

Смажьте форму маслом и обсыпьте мукой, чтобы предотвратить прилипание, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Приготовление теста:

В блендере смешайте стружку кокосовую, кокосовое молоко, воду, банан, сахар, крахмал, ванильный сахар, сок лайма и разрыхлитель до получения однородного теста.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, вылейте тесто в подготовленную форму.

Выпекание торта:

Выпекайте при температуре 180°C в предварительно разогретой духовке в течение 40 минут или до золотистой корки.

Приготовление крема:

В сотейнике смешайте кокосовое молоко, воду, кукурузный крахмал, кокосовую муку, белый шоколад и цедру лайма.

Поставьте на средний огонь, постоянно помешивая, до загустения крема. Дайте остыть.

Начинка и украшение:

Разрежьте остывший торт горизонтально пополам. Намазать нижнюю часть торта половиной крема, затем положить верхнюю половину. Покройте торт оставшимся кремом сверху и по бокам.

По желанию украсьте торт шоколадными и кокосовыми стружками, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Подача:

Подавайте торт после полного остывания, чтобы крем стал плотным.

Теперь у вас есть вкусный постный кокосовый торт по рецепту Татьяны Литвиновой. Приятного аппетита!

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