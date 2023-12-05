На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить торт, рецепт которого проверен годами и всегда является украшением любого стола, а вкус настолько приятный, мягкий. По словам кулинара, ей нравится такой вариант приготовления, так как торт получается в меру насыщенный.

Рецепт Кокосового торта от "Мастер Шефа"Татьяны Литвиновой.

Ингредиенты:

Для теста:

300 г стружки кокосовой

400 мл кокосового молока

200 мл воды

1 банан

200 г сахара

50 г крахмала

10 г сахара ванильного

Сок 1 лайма

18 г разрыхлителя

Для крема:

400 мл кокосового молока

250 мл воды

50 г кукурузного крахмала

40 г кокосовой муки

150 г белого шоколада

Цедра 1 лайма

Дополнительно:

Форма диаметром 20-22 см

Масло для смазывания формы

Мука для обсыпки формы

Пергаментная бумага

Шоколадные стружки и кокосовая стружка для украшения (по желанию)

Инструкции:

Подготовка формы:

Разогрейте духовку до 180°C.

Смажьте форму маслом и обсыпьте мукой, чтобы предотвратить прилипание, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Приготовление теста:

В блендере смешайте стружку кокосовую, кокосовое молоко, воду, банан, сахар, крахмал, ванильный сахар, сок лайма и разрыхлитель до получения однородного теста.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, вылейте тесто в подготовленную форму.

Выпекание торта:

Выпекайте при температуре 180°C в предварительно разогретой духовке в течение 40 минут или до золотистой корки.

Приготовление крема:

В сотейнике смешайте кокосовое молоко, воду, кукурузный крахмал, кокосовую муку, белый шоколад и цедру лайма.

Поставьте на средний огонь, постоянно помешивая, до загустения крема. Дайте остыть.

Начинка и украшение:

Разрежьте остывший торт горизонтально пополам. Намазать нижнюю часть торта половиной крема, затем положить верхнюю половину. Покройте торт оставшимся кремом сверху и по бокам.

По желанию украсьте торт шоколадными и кокосовыми стружками, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Подача:

Подавайте торт после полного остывания, чтобы крем стал плотным.

Теперь у вас есть вкусный постный кокосовый торт по рецепту Татьяны Литвиновой. Приятного аппетита!

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