На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила быстрый и вкусный завтрак, который идеально подойдет к сладким напиткам. Такие вафли, по словам "Мастер Шефа" Литвиновой, приготовиить можно всего за несколько минут.

Ингредиенты:

200 г муки пшеничной

3 яйца

250 мл молока

125 г сливочного масла

100 г сахара

50 г картофельного крахмала

1 ч. л. ванильного сахара

10 г разрыхлителя (разрыхлитель теста, также известный как порошок разрыхлитель)

25 г тростникового сахара

Эссенция миндальная (по желанию)

Инструкции:

Подготовка ингредиентов:

Разогрейте вафельницу. Растопите сливочное масло и оставьте его остыть.

Разбейте яйца в отдельной миске, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Приготовление теста:

В глубокой миске соедините муку, картофельный крахмал, сахар и разрыхлитель.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в другой миске взбейте яйца, добавьте молоко, ванильный сахар и охлажденное растопленное масло. Хорошо перемешайте.

Смешивание ингредиентов:

Постепенно добавляйте смесь сухих ингредиентов к смеси яиц и молока, постоянно перемешивая, чтобы избежать образования комков. Добавьте тростниковый сахар и эссенцию миндаля (если используете), рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Приготовление вафель:

Вылейте тесто на разогретую вафельницу и готовьте вафли в соответствии с инструкциями вашего устройства. Готовые вафли должны иметь золотистый цвет и быть красиво подрумяненными.

Подача:

Подавайте вафли горячими, посыпанными сахаром, кленовым сиропом, свежими ягодами или ваши любимые топпинги, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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