На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила быстрый и вкусный завтрак, который идеально подойдет к сладким напиткам. Такие вафли, по словам "Мастер Шефа" Литвиновой, приготовиить можно всего за несколько минут.
Ингредиенты:
- 200 г муки пшеничной
- 3 яйца
- 250 мл молока
- 125 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 50 г картофельного крахмала
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 10 г разрыхлителя (разрыхлитель теста, также известный как порошок разрыхлитель)
- 25 г тростникового сахара
- Эссенция миндальная (по желанию)
Инструкции:
Подготовка ингредиентов:
Разогрейте вафельницу. Растопите сливочное масло и оставьте его остыть.
Разбейте яйца в отдельной миске, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Приготовление теста:
В глубокой миске соедините муку, картофельный крахмал, сахар и разрыхлитель.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в другой миске взбейте яйца, добавьте молоко, ванильный сахар и охлажденное растопленное масло. Хорошо перемешайте.
Смешивание ингредиентов:
Постепенно добавляйте смесь сухих ингредиентов к смеси яиц и молока, постоянно перемешивая, чтобы избежать образования комков. Добавьте тростниковый сахар и эссенцию миндаля (если используете), рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Приготовление вафель:
Вылейте тесто на разогретую вафельницу и готовьте вафли в соответствии с инструкциями вашего устройства. Готовые вафли должны иметь золотистый цвет и быть красиво подрумяненными.
Подача:
Подавайте вафли горячими, посыпанными сахаром, кленовым сиропом, свежими ягодами или ваши любимые топпинги, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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