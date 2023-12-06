Бои на Донбассе идут такой высокой интенсивности, что запас БК, который есть у украинских защитников, быстро заканчивается.

Об этом, в частности, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, пишет Politeka.net.

Комментируя ужасный случай на Авдеевском направлении, когда россияне расстреляли украинских военнослужащих, которые хотели сдаться в плен якобы после того, как у них возникла нехватка БК, Олег Жданов отметил, что запас патронов действительно заканчивается очень быстро.

«На сегодняшний день норма осталась практически та же – 180 патронов на автомат. Это шесть рожков. На шесть рожков расчитан подсумок автомата. Мы берем пока классику – автомат Калашникова. Я знаю, что наши бойцы покупают разгрузки и на сегодняшний день действует принцип - патронов много не бывает. Вот сколько может унести, столько одевает на себя магазинов боец, но все равно в любом слуае при интенсивном ведении огня из стрелкового оружия этот запас очень быстро заканчивается», - сообщил Олег Жданов в своем видеообзоре.

При этом Жданов также акцентировал внимание на максимальной интенсивности боев:

«Мы постоянно обращаем внимание, что наши защитники не успевают перезаряжать стрелковое оружие – настолько интенсивные атаки со стороны рашистских войск».

Также Жданов ответил на упреки со стороны украинцев, мол "командование ЗСУ решило сдать Авдеевку".

«Никто не собирается сдавать Авдеевку и никто не бросает людей просто так», - заверил военный аналитик.

Добавим, в Авдеевке запасов продуктов осталось на два с половиной месяца. Еду в город для оставшихся местных жителей продолжают завозить, но небольшими партиями. В частности, пытаются раз в неделю доставлять людям свежий хлеб.

На 3 декабря в Авдеевке оставалось почти 1300 местных жителей.

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