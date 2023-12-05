Финалист кулинарного проекта "Мастер Шеф Профессионалы 3" Николай Люлько поделился рецептом салата, который станет отличным вариантом для праздничного стола.

На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Николай Люлько показал простой и невероятно вкусный рецепт салата с тунцом и сухариками.

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько готовит хрустящие и ароматные сухарики. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:

чиабатта – 200 г

масло оливковое – 40 г

чеснок – 20 г

соль – 3 г

паприка копченая – 2 г

Чиабатту просто рвём на кусочки, поливаем растительным маслом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут до золотистости. Готовые сухарики приправляем измельченным чесноком, солью и копченой паприкой.

Для соуса:

майонез – 300 г

перец чили – 30 г

зеленый лук – 50 г

маринованный огурец – 60 г

петрушка - 40 г

К майонезу "Мастер Шеф" Николай Люлько добавляет мелко нарезанный острый перец, зеленый лучок, огурец, петрушку и хорошо перемешиваем.

Далее" Мастер Шеф" Николай Люлько собирает салат. Для этого берем:

листья ромена (или другого салата) – 300 г

томаты черри – 150 г

тунец консервированный – 150 г

орех кешью – 40 г

Листья салата рвём пополам, томаты черри, если большие, также режем пополам, маленькие можно добавлять в салат целыми.

К листьям салата и помидорам "Мастер Шеф" Николай Люлько добавляет сухарики, заправляет соусом, перемешивает, выкладывает на тарелку, а сверху выкладывает консервированный тунец. В конце посыпаем салат дроблеными орехами.

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