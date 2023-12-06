Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram своим рецептом черничных оладий, которіе идеально подойдут к чаю или кофе. Этот рецепт предназначен для приготовления двух больших или трех средних порций, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.

Для теста потребуется:

180 г замороженной черники;

70 г воды;

1 яйцо;

25 г сахара;

15 г беззапахового растительного масла;

150 г муки;

10 г разрыхлителя.

Для крема и украшения блюда:

Три банана;

Цедра апельсина;

30 г сахара;

Кленовый сироп или мед.

Приготовление:

Разморозьте ягоды и взбейте их в блендере с водой до получения однородной массы. Добавьте сахар, растительное масло, яйцо и хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Постепенно введите просеянную муку вместе с разрыхлителем, продолжая перемешивать.

Жарьте оладьи на медленном огне с обеих сторон, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

Для приготовления крема:

Доведите сахар и воду до кипения вместе с цедрой апельсина. Добавьте порезанные бананы и варите еще три - четыре минуты, "Мастер Шеф" Ярославский.

"Мастер Шеф" Ярославский также посоветовал, подавайте оладьи, перекладывая их банановым пюре, украсьте сверху кусочками банана и полейте кленовым сиропом или медом. При желании можно добавить орехи.

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