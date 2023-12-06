Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram своим рецептом черничных оладий, которіе идеально подойдут к чаю или кофе. Этот рецепт предназначен для приготовления двух больших или трех средних порций, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.
Для теста потребуется:
- 180 г замороженной черники;
- 70 г воды;
- 1 яйцо;
- 25 г сахара;
- 15 г беззапахового растительного масла;
- 150 г муки;
- 10 г разрыхлителя.
Для крема и украшения блюда:
- Три банана;
- Цедра апельсина;
- 30 г сахара;
- Кленовый сироп или мед.
Приготовление:
Разморозьте ягоды и взбейте их в блендере с водой до получения однородной массы. Добавьте сахар, растительное масло, яйцо и хорошо перемешайте, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Постепенно введите просеянную муку вместе с разрыхлителем, продолжая перемешивать.
Жарьте оладьи на медленном огне с обеих сторон, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.
Для приготовления крема:
Доведите сахар и воду до кипения вместе с цедрой апельсина. Добавьте порезанные бананы и варите еще три - четыре минуты, "Мастер Шеф" Ярославский.
"Мастер Шеф" Ярославский также посоветовал, подавайте оладьи, перекладывая их банановым пюре, украсьте сверху кусочками банана и полейте кленовым сиропом или медом. При желании можно добавить орехи.
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