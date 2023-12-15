Украинский разведчик Александр Немков прокомментировал, будут ли россияне идти на Киев. Об этом специалист рассказал в интервью ТСН.

Как отметил эксперт, есть разные способы принять участие в войне и при этом быть полезными для армии. Это не обязательно означает, что все должны взять штыки и побежать на фронт без рассмотрения. Все должны обладать конкретными навыками, которые могут оказаться полезными в условиях боевых действий. Поскольку нам неизвестно, какие обстоятельства ждут нас на фронте завтра, и может ли грозить новая агрессия к границам Киева, важно, чтобы наши люди были готовы к любым возможным событиям. Такая ситуация, к сожалению, возможна и в настоящее время. Если наши граждане не будут готовы к таким обстоятельствам, может случиться результат, похожий на тот, который мы видели в Буче.

По его словам, мужчины должны быть готовы при необходимости заменить кого-нибудь на фронте. Военный подчеркнул, что всем важно изучить, например, как правильно пользоваться оружием и пройти обучение по парамедицины.

Каждый человек, по мнению разведчика, должен иметь определенную этикетность в использовании оружия. Это также касается женщин, это не сложная задача. Здесь не нужны два или четыре высших образования. Знание парамедицинских навыков и элементарных навыков, которые каждый человек должен уметь. Мужчины должны быть готовы, что им может понадобиться заменить кого-нибудь на передовой. Это может не произойти, но такая возможность есть.

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