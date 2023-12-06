Однако отказ одного из генераторов может вызвать серьезные проблемы, так как его сложно заменить.

ЗАЭС была вынуждена перейти на работу своих генераторов. Министр энергетики Антон Геращенко предупредил, что каждый подобный инцидент представляет собой потенциальную угрозу в стиле событий, произошедших в Фукусиме. По словам военного эксперта Романа Свитана, одна из линий ЗАЭС соединена с общей энергосистемой Украины. Эту конкретную линию враг перерезал, основываясь на данных об обстрелах, зафиксированных вчера в Никополе на правом берегу Днепра.

"На атомной станции установлено десять дополнительных генераторов, которые вступают в аварийный режим в случае подобных ситуаций. Однако отказ одного из генераторов может вызвать серьезные проблемы, так как его сложно заменить. Это может создать риск невозможности охлаждения реакторов, опускания стержней и других критических моментов, связанных с технологическими циклами" - делится эксперт.

В таких условиях, при возникновении непредвиденных обстоятельств, ситуация действительно может выйти из-под контроля. Эксперт также подметил, в зимний период наша главная задача – выжать максимум из оборонительной позиции и эффективно отразить наступление противника.

По мнению Свитана, российская наступательная операция на Востоке началась в условиях дождей и будет продолжаться до истощения накопленных ресурсов. В настоящее время наши военные активно справляются с этой задачей, ежедневно нанося значительные потери российским силам.

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