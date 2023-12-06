ЗАЭС была вынуждена перейти на работу своих генераторов. Министр энергетики Антон Геращенко предупредил, что каждый подобный инцидент представляет собой потенциальную угрозу в стиле событий, произошедших в Фукусиме. По словам военного эксперта Романа Свитана, одна из линий ЗАЭС соединена с общей энергосистемой Украины. Эту конкретную линию враг перерезал, основываясь на данных об обстрелах, зафиксированных вчера в Никополе на правом берегу Днепра.
"На атомной станции установлено десять дополнительных генераторов, которые вступают в аварийный режим в случае подобных ситуаций. Однако отказ одного из генераторов может вызвать серьезные проблемы, так как его сложно заменить. Это может создать риск невозможности охлаждения реакторов, опускания стержней и других критических моментов, связанных с технологическими циклами" - делится эксперт.
В таких условиях, при возникновении непредвиденных обстоятельств, ситуация действительно может выйти из-под контроля. Эксперт также подметил, в зимний период наша главная задача – выжать максимум из оборонительной позиции и эффективно отразить наступление противника.
По мнению Свитана, российская наступательная операция на Востоке началась в условиях дождей и будет продолжаться до истощения накопленных ресурсов. В настоящее время наши военные активно справляются с этой задачей, ежедневно нанося значительные потери российским силам.
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