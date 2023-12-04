Украинцы должны понимать, что действительно происходит и от чего зависит победа над Россией.

А зависит она от осознания каждого украинца, что в стране идет война, забывать о ней нельзя, а расслабляться сейчас - в ближайшем будущем это будет означать выигрыш России, пишет Politeka.net.

О таком сценарии рассказал военный аналитик, бывший командир штурмовой роты батальона «Айдар Евгений Дикий.

«… Мы в тылу начали вообще неправильно воспринимать войну. Мы начали воспринимать войну как работу, которую должны делать те, кто уже надел пиксель. Вот все, мы их туда отправили или давайте уж совсем жестоко – мы ими пожертвовали, вот они одели пиксель, пусть они мос...й и прогоняют, а мы будем жить и ждать», - высказался в эфире телеканала «Прямой» Дикий.

В результате, по словам ветерана АТО, люди решили жить своей обычной тыловой жизнью и ждать победы, "которая уже приближается".

Но, заверил эксперт, оно не работает.

«Если не работать всем, то победа приближается в другую сторону. И мне кажется, что конец этого года принес такое определенное отрезвление. Хочу уточнить, я скажу, что этот холодный душ он нужен был именно тылу. Это тыл сел в теплую ванну. Ни у кого кто на фронте и тесно с ним связан не было иллюзий относительно нашего наступления. Даже когда он только начинался. На тот момент уже было понятно и сколько до нас доехало танков, и с какой задержкой поставляется БК…», - заверил Дикий.

Поражения сейчас нет, ВСУ творят чудеса, но оно может быть. Если тыловая Украина проживет следующий год так, как жила в этом году.

«Что фронт отдельно, а страна отдельно. Большие войны так не выигрываются, большие войны не может выиграть одна только армия. Еще и армия, которая постоянно страдает от нехватки личного состава…», - отметил военный аналитик.

По словам Дикого, мобилизация, которая сейчас идет в Украине, не отвечает угрозам, перед которыми оказалась страна.

«Мы прошли спринт, мы втянулись в марафон, но нам казалось, что он на год-полтора. Теперь надо понять, что это, может быть, на годы. Мы должны все видеть через призму войны. Если мы в 24-м году это сделаем, мы победим. Если попробуем еще год расслабиться, то потом может быть не просто холодный душ, а вот отрезвление, которое можно будет назвать запоздалым», - предупредил Дикий.

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