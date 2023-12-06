Они прицеливаются в поля, расположенные рядом с аэродромами, стремясь выявить их местоположение.

Российские силы продолжают проводить наступательные операции по практически всей линии фронта. Некоторые части Вооруженных Сил Украины (ВСУ) перешли в активный оборонительный режим, однако на определенных участках фиксируются продвижения противника, делится военный эксперт Роман Свитан.

Свитан утверждает, что российские силы не собираются отказываться от намерения атаковать аэродромы. Несколько баллистических ракет было направлено в сторону Днепропетровщины.

"Они прицеливаются в поля, расположенные рядом с аэродромами, стремясь выявить их местоположение. "Шахеды" были направлены в сторону Староконстантинова. Можно сказать, что цель была поражена, так как попали в поле аэродрома, однако это не привело к серьезным последствиям" - добавил полковник в запасе.

Как известно, недавно российские силы снова предприняли попытку атаки на Украину, в том числе на объекты критической инфраструктуры. Воздушные силы сообщили об успешном сбивании 10 беспилотников типа "Шахед" из 13.

По мнению эксперта, для Украины конченая цель в войне - это развал российской империи. Так как Путин внес в конституцию наши пять областей. А раз наши пять областей внесены в Конституцию сопредельного государства, для того, чтобы нам их вернуть обратно в юридическм плане в том числе, мы можем только ее разрушить.

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