Так, в Ровенском областном перинатальном центре женщина, известно, что дома ее ждут уже 16 детей.

Об этом сообщила пресс-служба медучреждения, 3 декабря женщина родила мальчика.

Врачи говоят, что у женщины родился 9-й сыночек.

Дома маму ждут 8 мальчиков и 8 девочек.

"Вчера у нас случилось очень хорошее событие, в нашем заведении женщина родила 17-го ребенка. В семье 8 мальчиков и 8 девочек и сейчас родился 9-й мальчик. Мы поздравляем маму-героиню с рождением малыша, искренне желаем малышу расти здоровеньким под мирным небом Украины и счастливой судьбой", — говорится в сообщении Ровенского областного перинатального центра.

К слову, в Одесской области из-за непогоды роженица застряла в снежном заносе.

Так, в Одессе и области 26 ноября выпал сильный снегопад, бушевал ветер. Накануне синоптики предупреждали о непогоде и объявляли об оранжевом уровне опасности.

В Одесской области авто скорой, в которой находилась женщина, пришлось вытаскивать спасателям.

Как сообщает глава ОВА Олег Кипер, событие произошло в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Поздним вечером 26 ноября в Одесской областной военной администрации сообщили, что женщина родила девочку.

"В 21:10 в Татарбунарской городской больнице на свет появилась девочка. Маленькая украиночка длиной 51 сантиметров и весит 3400», – сообщил глава Одесской ОВА.

Последние новости Украины:

День святого Николая в Украине по новому календарю: что украинцы думают о новой дате.

Как сообщала Politeka, в Одессе полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

Также писала Politeka, на Одесщине 14-летний подросток натворил беды.