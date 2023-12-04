День святого Николая в Украине по новому календарю, когда будем праздновать после перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь.

Украинцы традиционно относятся ко дню святого Николая с особым вниманием, а детишки ждут подарков под подушкой.

Известно, что после перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь даты многих церковных праздников изменились, в том числе и День святого Николая.

Украинцы будут праздновать День святого Николая 6 декабря (ранее 19 декабря).

В 2023 году День святого Николая в Украине выпадает на среду.

Таким образом, святой придет в гости в дома украинцев и оставит подарки детям под подушки в ночь на среду.

Начиная с этого дня, начинается цикл зимних праздников в Украине.

В Украине за годы существования образовались традиции празднования святого Николая.

Так, например, крестьяне на Слобожанщине собирались после службы в церкви и варили пиво, для малышей готовили особое печенье с названием "николайчики".

На Харьковщине в День святого Николая проводили трехдневные праздники Николая, готовили компот и кутью.

На Подолье ждали "полазника", то есть, человека с положительной энергией - он должен первым зайти в дом в этот день.

Традицией на День святого Николая является обычай мириться с врагами.

В Киевской области домашних животных окропляли освященной водой, чтобы они не болели.

Украинцы в комментариях отреагировали на новость о новой дате празднования Дня святого Николая:

"Празднуйте хоть 1 сентября. Имеете право",

"Ко мне Николай всю жизнь приходил 19 декабря. И так будет всегда",

"Для меня день Святого НИКОЛАЯ 19 декабря",

"6 декабря",

"У меня свой календарь", - пишут в комментариях.

Источник: ТСН.

Последние новости Украины:

Новые даты праздников в ноябре – в ВТО обнародовали большие изменения в календаре.

Также сообщалось, что митрополит Епифаний рассказал, что изменится в связи с переходом на новый календарь.

Переход на новый календарь – что будет с теми, кто не согласен.