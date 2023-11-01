В Православній Церкві України зазначили, що листопад буде дещо незвичним з точки зору відзначення традиційних релігійних свят.

В ПЦУ підкреслили, що у зв՚язку з переходом на новоюліанський календар на другу половину листопада припадають деякі раніше «зимові» свята.

«Так, відтепер 15 листопада розпочинатиметься Різдвяний піст, який триватиме до 24 грудня, Навечір’я Різдва Христового. Свято Введення в храм Пресвятої Богородиці, яке раніше відзначали 4 грудня, тепер будемо відзначати 21 листопада. На 24-те число припадає день вшанування пам՚яті святої великомучениці Катерини, а на 30-те листопада – святого Андрія Першозваного», - розповіли в ПЦУ.

А 8 листопада, як кажуть в ПЦУ, святкуватимемо Собор архістратига Божого Михаїла та інших небесних сил безплотних, а 13 листопада відзначатимемо день пам՚яті святителя Іоана Золотоустого.

«Також у листопаді дні пам՚яті двох апостолів: Филипа (14 листопада) і Матфея (16 листопада)», - розповіли в ПЦУ.

Традиційно, в четверту суботу листопада, яка цьогоріч припаде на 25 число, вшановуватимемо День пам’яті жертв голодоморів.

«Ми звершуватимемо заупокійну молитву за всіх, в Україні голодом заморених», - повідомили в ПЦУ.

В цьому році 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Нагадаємо, що запровадження нового календаря почалось із 1 вересня, оскільки саме з цієї дати, за візантійською традицією, починається релігійний рік за григоріанським календарем. Тоді як новий релігійний рік за юліанським календарем починається з 14 вересня.

Рішення про перехід на новий календар було ухвалено спільно з вірянами.

Останні новини України:

Церковне свято 1 листопада - чому не можна відчиняти двері та вікна.

Також повідомлялось, що купола Софійського собору оновлять за величезну купу грошей.

Крім того, Politeka.net писала про новий церковний календар - які свята з грудня "посунулися" на листопад.