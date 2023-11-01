В Православной Церкви Украины отметили, что ноябрь будет несколько необычным с точки зрения традиционных религиозных праздников.

В ПЦУ подчеркнули, что в связи с переходом на новоюлианский календарь на вторую половину ноября приходятся некоторые ранее «зимние» праздники.

«Так, отныне 15 ноября будет начинаться Рождественский пост, который продлится до 24 декабря, Вечером Рождества Христова. Праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы, ранее отмечавшийся 4 декабря, теперь будем отмечать 21 ноября. На 24 число приходится день чествования памяти святой великомученицы Екатерины, а на 30 ноября – святого Андрея Первозванного», - рассказали в ПЦУ.

А 8 ноября, как говорят в ПЦУ, будем праздновать Собор архистратига Божьего Михаила и других небесных сил бесплотных, а 13 ноября будем отмечать день памяти святителя Иоанна Златоуста.

«Также в ноябре дни памяти двух апостолов: Филиппа (14 ноября) и Матфея (16 ноября)», - рассказали в ПЦУ.

Традиционно, в четвертую субботу ноября, которая в этом году придется на 25 число, будут чествовать День памяти жертв голодоморов.

«Мы будем совершать заупокойную молитву за всех, в Украине голодом заморенных», - сообщили в ПЦУ.

В этом году 90-я годовщина Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Напомним, что введение нового календаря началось с 1 сентября, поскольку именно с этой даты, по византийской традиции, начинается религиозный год по григорианскому календарю. В то время как новый религиозный год по юлианскому календарю начинается с 14 сентября.

Решение о переходе на новый календарь было принято совместно с верующими.

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