Конечная задача, которую ставит перед собой Украина в войне против России после начала полномасштабного военного вторжения РФ, это не выход на госграницу 1991-го года.

Даже уже на Западе начали понимать, что прекращение боев на территории Украины – это не окончательная цель.

Так, по мнению полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, для Украины конченая цель в войне - это развал российской империи.

«Так как Путин внес в ее конституцию наши пять областей. А раз наши пять областей внесены в Конституцию сопредельного государства, для того, чтобы нам их вернуть обратно в юридическм плане в том числе, мы можем только ее разрушить. Разрушить российскую империю. И только после этого конституция перестанет быть актуальной. И не нужно будет никаких боевых действий. К этом факту уже должны приходить в том числе наши партнеры», - подчеркнул Свитан.

По словам полковника ВСУ в запасе, уничтожение россиян на территории Украины и выход на границу 1991-го года – это еще не будет концом войны.

«Следующий шаг – развал российской империи. Даже юридически невозможно будет вывести определенные законодательные акты и вступить в договорные отношения. А вывести пять областей с конституции россии – они уже не могут априори. Потому что для них, согласно российскому законодательству, это уже уголовная статья. Потому они сами зашли в этот клинч, из которого уже в положительном режиме они точно не выйдут», - подчеркнул Роман Свитан.

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