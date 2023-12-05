Украинцев предупредили по поводу привлекательного предложения - тарифа на газ по 4 гривны, которое рассылают в социальных сетях.

Жителям Украины предоставляют предложение по изменению тарифов на газ. Вместо актуального тарифа в размере 7,96 гривны за кубометр, используемый почти всеми домохозяйствами в стране, предлагают перейти на так называемый "социальный тариф". в размере 4 гривны за кубометр, что фактически вдвое меньше действующего.

Юристы рассказали, что не так с этим тарифом и предостерегли украинцев.

Украинцев предупредили по поводу этого привлекательного предложения, которое рассылают в социальных сетях. Оказалось, что не существует ни одного социального тарифа " на газ, это обман.

Фейковые "социальные тарифы" придумали мошенники, вероятно, для похищения личных банковских данных от доверчивых граждан. Многие люди могут быть обольщены такой "щедрой" предложением и пытаться воспользоваться им.

"Начала работать группа мошенников. Они сотни тысяч выкладывают на рекламу, обманывая людей. Предлагают тариф на газ в размере 4 гривен, но это все заблуждение. Люди начинают интересоваться и переходят по ссылке. Там собирают личные данные – в первую очередь телефон. После чего начинаются звонки с вроде бы выгодными предложениями и акциями. Следующий этап – ввод платежных данных, и здесь мошенники имеют данные вашей карты, а затем снеют деньги», – предупредили юристы.

Таким образом, юристы призывают граждан не верить подобным сообщениям, не переходить по ссылкам, которые могут предлагать мошенники, и тем более не разглашать личные банковские данные или не переводить деньги.

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