Россияне активизировались по каждому направлению фронта и активно наступают, используя подлую тактику.

По словам бойца 210-го отдельного специального батальона "Берлинго", в частности, под Бахмутом враг атакует без остановки.

Украинский защитник "Бахмутский Балу" рассказал, что Клещиевка находится под контролем ВСУ, но "мясные штурмы" продолжают круглосуточно. Однако по его словам, враг закрепиться не может.

Бои не прекращаются в окрестностях Хромового в Бахмутской общине.

«Хромовое - идут бои на окраинах, очень тяжело. Есть погибшие побратимы», - сообщил «Бахмутский Балу» в своем телеграм-канале.

Также есть раненные украинские защитники, но российская артиллерия не дает возможности к ним подойти и спасти.

«Побратимы, будьте осторожны! Хробаки зашли на наши позиции в нашем пикселе (побратимы успели отойти)», - предупредил боец побратимов.

Ранее боец ​​рассказал, что у россиян артиллерия работает круглосуточно, но и ВСУ "также отправляют подарки".

"Трудно проводить эвакуация наших 300...", -сообщал Балу, добавляя, что позиции ходят каждую минуту из рук в руки и если враг где-то закрепился, то это ненадолго.

Добавим, между тем тактика россиян по применению "пушечного мяса" не изменилось.

Представитель Украинской добровольческой армии Юг отметил, что враг также применяет дроны в большом количестве, но и живой силы не жалеет начиная с Бахмута, заканчивая Авдеевкой.

"Тактика россиян по применению "пушечного мяса" не изменилась", – отметил Сергей Братчук.

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