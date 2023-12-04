Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал элементарный рецепт пряников, которые обычно готовят на новогодние праздники.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить имбирные пряники на новогодние праздники. Они получаются очень вкусными, ароматными и пышными.

"Вы часто просите рецепты попроще. Так вот, проще уже никуда", – советует Пава из "Мастер Шеф".

Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

мука пшеничная – 450 г

сливочное масло – 100 г

сахар – 100 г

мед - 100 г

яйцо – 1 шт. + 2 желтка

какао – 50 г

корица – 1.5 ч.л.

сода – 2 ч.л. (без горки)

имбирь сухой – 2 ч.л.

В сотейнике победитель "Мастер Шеф" смешивает сахар, мед, корицу, какао и имбирь, ставит смесь на медленный огонь и постоянно помешивая, прогревает, пока сахар полностью не растворится.

Снимаем смесь с огня, добавляем соду, сливочное масло, яйца и тщательно перемешиваем. После этого добавляем просеянную муку и хорошо вымешиваем тесто, накрываем его пищевой пленкой и даем отдохнуть примерно 15 минут.

Готовое тесто "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский раскатывает между двумя листами пергамента в пласт толщиной 4-5 мм. С помощью формочек вырезаем пряники.

Выкладываем имбирные пряники на противень, застеленный пергаментом и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 8-10 минут.

Украсить пряники звезда "Мастер Шеф" предлагает классической глазурью (взбиваем белок 1 яйца, 150 г сахарной пудры, несколько капель лимонного сока).

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