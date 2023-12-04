Politeka.net предлагает подборку теплых поздравлений на День святого Николая. Заготовки помогут вам поздравить близких и родных с этим важным праздником:
Поздравляю с Днем святого Николая. Хочу пожелать в этот праздник чуда и сказки, чтобы улыбка не сходила с твоего лица, чтобы день прошел в окружении близких людей и порадовал приятными подарками.
***
Пусть Святой Николай принесет в твой дом уют, радость и мир! Пусть этот декабрьский день будет наполнен добром и покоем!
***
В день Николая желаю здоровья и любви, благополучия и счастья, надежды и удачи, мира и добра! Пусть Святой Николай помогает отпускать обиды и забывать о невзгодах, пусть в твоей жизни всегда будет радость!
***
С Днем святого Николая! Пусть он тебя оберегает! Добра, уюта и всех благ!
С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам, вашим близким и нашей Украине. Пусть Святой убережет от всего плохого и подарит радость!
***
Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю только светлых полос в жизни и хороших людей рядом. Пусть Николай Чудотворец помогает в минуты трудностей и дарит радость!
***
С праздником! Пусть великий Чудотворец Николай принесет в твою жизнь добро, свет и любовь. Пусть он хранит тебя, где бы ты ни был.
***
Поздравляю с Днем Святого Николая. Желаю благополучия, мира, любви, счастья и гармонии. Пусть этот светлый праздник подарит много улыбок, много маленьких и больших чудес!
Последние новости Украины:
Новые даты праздников в ноябре – в ПЦУ обнародовали большие изменения в календаре.
Также сообщалось, что митрополит Епифаний рассказал, что изменится в связи с переходом на новый календарь.
Переход на новый календарь – что будет с теми, кто не согласен.