По новому календарю украинцы отмечают День святого Николая не 19 декабря, а 6 декабря, и в этом году праздник приходится на среду.

Politeka.net предлагает подборку теплых поздравлений на День святого Николая. Заготовки помогут вам поздравить близких и родных с этим важным праздником:

Поздравляю с Днем святого Николая. Хочу пожелать в этот праздник чуда и сказки, чтобы улыбка не сходила с твоего лица, чтобы день прошел в окружении близких людей и порадовал приятными подарками.

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Пусть Святой Николай принесет в твой дом уют, радость и мир! Пусть этот декабрьский день будет наполнен добром и покоем!

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В день Николая желаю здоровья и любви, благополучия и счастья, надежды и удачи, мира и добра! Пусть Святой Николай помогает отпускать обиды и забывать о невзгодах, пусть в твоей жизни всегда будет радость!

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С Днем святого Николая! Пусть он тебя оберегает! Добра, уюта и всех благ!

С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам, вашим близким и нашей Украине. Пусть Святой убережет от всего плохого и подарит радость!

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Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю только светлых полос в жизни и хороших людей рядом. Пусть Николай Чудотворец помогает в минуты трудностей и дарит радость!

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С праздником! Пусть великий Чудотворец Николай принесет в твою жизнь добро, свет и любовь. Пусть он хранит тебя, где бы ты ни был.

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Поздравляю с Днем Святого Николая. Желаю благополучия, мира, любви, счастья и гармонии. Пусть этот светлый праздник подарит много улыбок, много маленьких и больших чудес!

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