Финалист кулинарного проекта "Мастер Шеф Профессионалы 3" Николай Люлько дал рецепт замечательной закуски из капусты, которая будет вкусной и в горячем, и в холодном виде.

На своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить запеченную с сыром брюссельскую капусту. Эта закуска понравится даже тем, кто никогда раньше не любил капусту.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

брюссельская капуста - 1 кг

соль – 10 г

сок половины лимона

паприка копченая – 1 ч.л.

кориандр – 1 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

перец черный молотый – 0,5 ч.л.

оливковое масло – 3-4 ст.л.

пармезан (можно заменить обычным твердым сыром) - 300 г

майонез – 150 г

шрирача или кимчи соус – 30 г

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько в течение 5-7 минут отваривает брюссельскую капусту в подсоленной воде с добавлением лимонного сока.

Отварную капусту заправляем растительным маслом и специями (паприкой, кориандром, сухим чесноком, перцем) и хорошо все перемешиваем.

Далее "Мастер Шеф" Николай Люлько с помощью стакана через пергамент раздавливает каждую капустинку до толщины примерно 1 см.

Каждую капустинку с одной стороны панируем в тертый пармезан и выкладываем на противень сыром вниз. Отправляем в разогретую до 200 градусов на 10-15 минут – сыр должен хорошо запечься до золотистого цвета, до состояния чипсов.

Чтобы приготовить соус, "Мастер Шеф" Николай Люлько просто смешивает майонез со шрирачей (количество острого соуса регулируйте по вкусу).

Подаем запеченную капусту вместе с соусом. Такая закуска будет очень вкусной как горячей, так и холодной.

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