День святого Николая – важный для христиан праздник, который начинает цикл зимних праздников в Украине. Особенно этого дня ждут дети, надеясь найти под подушкой подарки.
В этом году День святого Николая, 6 декабря, приходится на среду.
У наших предков существовал ряд важных правил, в частности запретов на День святого Николая.
Во-первых, поскольку День святого Николая приходится на время, когда Рождественский пост еще продолжается, людям, которые постятся, очевидно, в этот день запрещено есть мясо, яйца и другие продукты животного происхождения.
Во-вторых, ко дню Николая в Украине принято отдавать долги, существует даже поговорка: "Если ты мне не отдашь до Николая, то уже не отдашь никогда". Соответственно, в День святого Николая запрещается также брать в долг и одалживать деньги.
Кроме того, в праздник Николая Чудотворца не стоит отказывать в помощи нуждающимся. Надо воздерживаться от ссор, брани, конфликтов, особенно с близкими людьми, потому что это может испортить отношения на следующий год. Также в этот день принято прощать и мириться с врагами.
Конечно, в День святого Николая нельзя ругать детей, наоборот, в этот день им нужно уделить особое внимание.
Также в День святого Николая рекомендуется воздержаться от бытовых дел: ремонт, стирку, шитье и т.д. лучше перенести на другой день, а убрать в доме заранее.
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