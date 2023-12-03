Теперь, после перехода на новый календарь, украинцы будут отмечать День святого Николая не 19 декабря, а 6 декабря.

День святого Николая – важный для христиан праздник, который начинает цикл зимних праздников в Украине. Особенно этого дня ждут дети, надеясь найти под подушкой подарки.

В этом году День святого Николая, 6 декабря, приходится на среду.

У наших предков существовал ряд важных правил, в частности запретов на День святого Николая.

Во-первых, поскольку День святого Николая приходится на время, когда Рождественский пост еще продолжается, людям, которые постятся, очевидно, в этот день запрещено есть мясо, яйца и другие продукты животного происхождения.

Во-вторых, ко дню Николая в Украине принято отдавать долги, существует даже поговорка: "Если ты мне не отдашь до Николая, то уже не отдашь никогда". Соответственно, в День святого Николая запрещается также брать в долг и одалживать деньги.

Кроме того, в праздник Николая Чудотворца не стоит отказывать в помощи нуждающимся. Надо воздерживаться от ссор, брани, конфликтов, особенно с близкими людьми, потому что это может испортить отношения на следующий год. Также в этот день принято прощать и мириться с врагами.

Конечно, в День святого Николая нельзя ругать детей, наоборот, в этот день им нужно уделить особое внимание.

Также в День святого Николая рекомендуется воздержаться от бытовых дел: ремонт, стирку, шитье и т.д. лучше перенести на другой день, а убрать в доме заранее.

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