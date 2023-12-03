В этом году есть сразу несколько вариантов дат, когда в школах будут объявлены зимние каникулы 2023-2024.

В зависимости от ситуации с безопасностью в разных регионах Украины введены три формата школьного обучения – очный, дистанционный и смешанный – но каждый из них предусматривает отдых, в частности зимние каникулы.

Министерство образования и науки Украины в этом году рекомендовало сразу два варианта дат, когда в школах могут быть объявлены зимние каникулы, а окончательное решение принимает или местная власть, или учебные заведения самостоятельно.

Зимние каникулы 2023-2024 будут продолжаться:

или с 23 декабря по 7 января,

или с 30 декабря по 14 января.

В обоих случаях школьники смогут наслаждаться отдыхом и зимними праздниками в течение 16 дней. Но есть и исключения.

Так, например, в Ивано-Франковской области решили перестраховаться на случай возможных отключений света и тепла, поэтому зимние каникулы продлятся с 27 декабря 2023 до 26 января 2024 года. Но были отменены осенние и весенние каникулы.

Сообщается, что в Киевской области продолжительность зимних каникул 2023-2024 определят индивидуально. В Житомире зимние каникулы продлятся с 23 декабря по 14 января, в Харьковской и Полтавской областях - с 30 декабря по 14 января.

Чтобы узнать, какая продолжительность зимних каникул будет именно в вашей школе, следует перейти на сайт конкретного учебного заведения или администрации.

Напомним, согласно постановлению Кабмина, учебный год 2023-2024 начался традиционно 1 сентября, но продлится он аж до 28 июня - фактически в месяц дольше обычного.

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