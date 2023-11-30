В Украине продолжается военное положение и мобилизация до февраля, и украинцы продолжают получать повестки.

Верховная Рада Украины поддержала инициативу президента Владимира Зеленского по продолжению введения военного положения в Украине и общей мобилизации до февраля 2024 года в янв. связи с российской агрессией.

Согласно словам подполковника Владимира Фитьо, начальника службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, мобилизационные мероприятия проводятся планово, без внесения изменений или послаблений, с февраля 2022 года.

Он подчеркнул, что категория призывников в возрасте 18-27 лет может быть призвана на военную срочную службу, но отсутствие указа президента об увольнении предыдущих срочников и нового набора позволяет избежать мобилизации этой группы граждан. Относительно учетных специальностей он отметил, что они определяются потребностями на данный момент.

Подполковник подчеркнул, что прибытие лица в Территориальные Центры Комплектования (ТЦК) не означает автоматическое включение его в Вооруженные Силы. Кандидат предоставляет свои учетные данные, и если с учетом состояния здоровья и его профессиональных навыков на данный момент она отвечает потребностям, то ее могут мобилизовать для конкретного формирующегося направления.

Простейшая учеба в военно-учетной сфере, в частности в специальности стрелок, обычно длится один месяц. В случае более сложных военно-учетных специальностей, таких как оператор дронов, наводчик-артиллерист и другие, продолжительность обучения увеличивается и может составлять два или даже три месяца в зависимости от конкретной программы. Некоторые из наших мобилизованных военнослужащих также прошли обучение за рубежом в странах-партнерах, таких как Германия, Испания, Великобритания и другие.

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