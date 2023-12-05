Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт вкусного домашнего майонеза и дал несколько полезных советов. Перед использованием основательно обработайте яйца, отбирайте только цельные и предварительно замачивайте их в растворе соды или уксуса на 20 минут (1 литр воды, 25 г соды или 50 г уксуса), затем промойте водой, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

Подсказка: Вместо воды или молока можно добавить больше йогурта или сметаны, что придаст соусу дополнительный вкус.

Итак, перейдем к созданию восхитительного майонеза:

Ингредиенты:

2 желтка

300-340 г нейтрального масла

1 ст. ложка нежной горчицы (25 г)

Соль, по вкусу

1 чайная ложка сахара

Свежемолотый черный перец

Сок 1/3 лимона

50 г влаги (можно использовать воду, йогурт или сметану)

Венчик или погружной блендер с насадкой для взбивания

Приготовление:

В глубокую миску поместите желтки, добавьте соль, сахар, горчицу и перец. Тщательно взбейте все венчиком, стремясь к созданию насыщенной пены — ключевого момента для легкого процесса эмульгации, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

С тонкой струйкой добавляйте масло, периодически вводя его частями и аккуратно перемешивая. Обратите внимание на то, что количество масла подчиняется размеру желтков.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, по мере приближения к завершению добавления масла, масса приобретет плотную и густую консистенцию. Продолжайте внимательно перемешивать.

Введите сок лимона, аккуратно перемешайте и добавьте влагу (воду, йогурт или сметану). Продолжайте перемешивать и регулируйте вкус, добавляя соль или сахар по необходимости, поделился "Мастер Шеф" Ярославский.

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