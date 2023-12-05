Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт вкусного домашнего майонеза и дал несколько полезных советов. Перед использованием основательно обработайте яйца, отбирайте только цельные и предварительно замачивайте их в растворе соды или уксуса на 20 минут (1 литр воды, 25 г соды или 50 г уксуса), затем промойте водой, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.
Подсказка: Вместо воды или молока можно добавить больше йогурта или сметаны, что придаст соусу дополнительный вкус.
Итак, перейдем к созданию восхитительного майонеза:
Ингредиенты:
- 2 желтка
- 300-340 г нейтрального масла
- 1 ст. ложка нежной горчицы (25 г)
- Соль, по вкусу
- 1 чайная ложка сахара
- Свежемолотый черный перец
- Сок 1/3 лимона
- 50 г влаги (можно использовать воду, йогурт или сметану)
- Венчик или погружной блендер с насадкой для взбивания
Приготовление:
В глубокую миску поместите желтки, добавьте соль, сахар, горчицу и перец. Тщательно взбейте все венчиком, стремясь к созданию насыщенной пены — ключевого момента для легкого процесса эмульгации, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
С тонкой струйкой добавляйте масло, периодически вводя его частями и аккуратно перемешивая. Обратите внимание на то, что количество масла подчиняется размеру желтков.
"Мастер Шеф" Ярославский советует, по мере приближения к завершению добавления масла, масса приобретет плотную и густую консистенцию. Продолжайте внимательно перемешивать.
Введите сок лимона, аккуратно перемешайте и добавьте влагу (воду, йогурт или сметану). Продолжайте перемешивать и регулируйте вкус, добавляя соль или сахар по необходимости, поделился "Мастер Шеф" Ярославский.
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