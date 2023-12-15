Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить вкусный салат, прямо как в детстве.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт салата, прямо как из детства, который порадует своим мягким и нежным вкусом. Именно вкус этого салата непохож на оливье, но зато он ещё вкуснее и слегка напоминает детские годы, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.

Ингредиенты (на 2 порции):

2 отваренных яйца

140 г отварного языка

100 г свежего огурца

80 г зеленого горошка

90 г домашнего майонеза (рецепт в моём профиле)

10 г нежной горчицы, соль, перец

Зелень петрушки или укроп и эстрагон

Приготовление:

Нарезайте холодный, предварительно отваренный язык на тонкие соломинки. Полученные брусочки должны быть толщиной 2-3 мм и длиной 5 см, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Сделайте то же самое с огурцом.

Замороженный зеленый горошек положите в кипящую подсоленную воду и варите 5-6 минут с момента закипания. Откиньте на сито и дайте остыть, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

Яйца сварите вкрутую, охладите, извлеките желтки и разотрите их вилкой с горчицей и солью. По желанию добавьте черный перец.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, белки также нарежьте соломкой. Зелень мелко измельчите. Смешайте все ингредиенты, и салат готов.

Этот салат стойкий и отлично сохраняет свой вкус даже на следующий день. Если у вас нет языка, его успешно заменит отваренное и зачищенное сердце.

Как приготовить язык:

Положите обрезки овощей (морковь, лук, сельдерей, лавровые листья, перец) в большую кастрюлю, доведите до кипения воду.

Положите язык в кастрюлю и поместите перевернутую маленькую тарелку диаметром меньше кастрюли поверх языка. Это гарантирует равномерное варение.

Варите на медленном огне до мягкости (1.5-2.5 часа). Проверьте готовность деревянной шпажкой.

Вынимите язык, под холодной водой зачистите кожуру, пока он ещё горячий. В правильно сваренном языке кожура снимается легко, поделился "Мастер Шеф" Ярославский.

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