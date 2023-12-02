Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, какая ситуация в Бахмуте и что ждать от оккупантов.

Под Бахмутом в Донецкой области уже некоторое время продолжаются бои. Там сначала украинские воины продвигаются, а после этого оккупанты идут в контратаку и так постоянно. Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал ситуацию в городе и рассказал, какие цели имеют российские оккупанты.

По словам эксперта, задача противника – сковать силы обороны Украины на Бахмутском направлении, чтобы ВСУ не опрокинули свои резервы на Авдеевское направление. Поэтому ждать серьезных оперативных успехов под Бахмутом у россиян не стоит ждать, ведь это не входит в планы врага.

Тем временем пресс-офицер 26-й бригады Олег Калашников сообщает, что в настоящее время россияне совершают от 10 до 20 контактов, ведь противник наступает на северном и южном направлениях.

"Оккупанты пытаются вклиниться между Хромовым и Богдановкой. На этом направлении армия РФ усилила свое войско подразделениями из 98-й и 106-й десантных дивизий, которые перебросили с Лиманского направления, - рассказал представитель бригады ВСУ.

На южном фланге враг не оставляет попытки контатаковать возле Клещиевки с разных сторон, где в наступление идут десантники и пехота. Продолжается нашествие россиян в районе Андреевки.

"У этих населенных пунктов позиции переходят из рук в руки, ситуация очень динамичная. К тому же, на этом направлении армия РФ начала усиливать свои подразделения бронетехникой и артиллерией, которая работает 24 часа в сутки. Также российская авиация применяет авиабомбы ФАБ, - добавляет Калашников.

Но оккупанты не останавливаются и снова и снова идут в наступление. Россияне не жалеют своих граждан, ведь это некий непрерывный поток солдат, погибающих в огромном количестве. Но ВСУ продолжают останавливать противника на Бахмутском направлении, отражая атаки "пушечного мяса".

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