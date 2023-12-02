Крым и Донбасс будут деоккупированы и ментальных проблем после окончания войны на этих территориях не будет.

Такую уверенность высказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, пишет Politeka.net.

По словам Свитана, оптимальный вариант – после освобождения Крыма отдать освободившуюся жилплощадь бойцам ВСУ и членам их семей.

«Оптимальный вариант после освобождения Крыма, после окончания войны и зачистки Украины от россиян, в Крым переселить участников боевых действий. Им надо будет всю оставшуюся жизнь проходить психологическую адаптацию. И естественно должно быть медицинское сопровождение. Самый оптимальный вариант для наших участников боевых действий – поселить в Крыму», - поделился своим мнение Свитан в эфире «Апостроф TV».

Военный аналитик отметил, что в Крыму будет много жилплощади после бегства россиян. Поэтому места для украинских защитников хватит.

«После переселения около полутора миллионов участников боевых действий и членов их семей у нас ментальность по Крыму быстро восстановится», - заверил Свитан.

По словам эксперта, с военной точки зрения Крым будет легче освободить, чем Донбасс.

«При чем не только легче, но и безопаснее для освобождения Донбасса. Так как, если мы не зачистим Крым от россиян и начнем двигаться в сторону Донбасса, они могут опять повторить прошлогодний маневр, выйти и ударить нам в спину. Нам придется опять возвращаться на Запорожский фронт», - предупреждает Свитан.

При этом россияне, которые сейчас живут на Донбассе, уже сидят на чемоданах и понимают,ч то им придется выехать.

«Там есть россияне, которые десятый год живут на чемоданах, понимая, что как только зайдут украинские войска, им там жизни точно не будет. Они уйдут впереди наших колонн военных», - уверен военный аналитик.

Последние новости Украины:

Враг продвинулся и закрепляется под Авдеевкой, но есть нюанс.

Получим самолеты - в каком году ВСУ могут освободить Крым и что будет с Донбассом.

Также сообщалось, что Россия не остановится - каким странам грозит война.