В то время как ВСУ расширяют свой плацдарм на левом берегу Херсонщины, российские захватчики из двух сценариев выбрали второй.

Так, по мнению военного эксперта и полковника запаса ВСУ Романа Свитана, россияне не будут усиливать юг, снимая силы и ресурсы с Авдеевкого направления.

Таким образом, возможно, они хотя бы частично будут вынуждены покинуть левобережье.

По словам Свитана, по первому сценарию, который предполагал усиление их сил на Херсонщины за счет бригад, действующих под Авдеевкой, оккупанты не пошли.

«Стоит задача в ближайшие несколько недель под выборы, Путин скорее всего это под себя прописал, стоит задача захвата Авдеевки. То есть, однозначно с этого направления силы не сняли. А те остатки сил и средств россиян – они сейчас сжигаются на левом берегу», - предположил Свитан в эфире «Апостроф ТV».

У россиян, говорит Свитан, политическая составляющая намного важнее военной компоненты.

Добавим, оккупанты отправили на Херсонщине 104-ую дивизию. По оценкам Свитана, задача россиян вполне понятна: им не хватает сил и средств в Херсонской области и в Крыму, чтобы сдерживать наступление ВСУ. По словам эксперта, враг пытается развернуть эту дивизию «на входе в Крым».

При этом аналитик уверен, что прежде чем освобождать Донбасс Украине необходимо будет сначала выгнать россиян из Крыма.

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