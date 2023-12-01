Церковный праздник 2 декабря по новому стилю вспоминают одного из 12 малых пророков - святого Аввакума.

В народном календаре 2 декабря называли Аввакумов день.

Святого Аввакума называли покровителем детей, в этот день святого просят защитить от болезней, травм и недобрых людей.

2 декабря молятся о здоровом сне для младенцев, которые часто плачут по ночам.

Издавна наше предки старались очистить дом от негатива, для этого нужно выбросить ненужные и старые вещи, если они в хорошем состоянии - можно раздать нуждающимся.

2 декабря лучше провести в семейном кругу, в этот день можно шить, вязать или вышивать.

Соблюдающим пост, в этот день можно употреблять горячую пищу с маслом, рыбу и немного вина.

Не рекомендуется 2 декабря без особой необходимости выходить из дома, раньше верили, что в этот день на улице гуляет нечисть.

Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами, потому что есть риск спровоцировать конфликт.

Существуют приметы 2 декабря, так, например, если в этот день наблюдаете снежную погоду с сильным ветром – будет длительная зима и холодная весна.

2 декабря выпало много снега с глубокими сугробами – ждите богатый урожай в следующем году.

Ясное небо –в этот день - к морозам, а облачное – ждите оттепель в ближайшие дни.

Источник: unian.

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