В народном календаре 2 декабря называли Аввакумов день.
Святого Аввакума называли покровителем детей, в этот день святого просят защитить от болезней, травм и недобрых людей.
2 декабря молятся о здоровом сне для младенцев, которые часто плачут по ночам.
Издавна наше предки старались очистить дом от негатива, для этого нужно выбросить ненужные и старые вещи, если они в хорошем состоянии - можно раздать нуждающимся.
2 декабря лучше провести в семейном кругу, в этот день можно шить, вязать или вышивать.
Соблюдающим пост, в этот день можно употреблять горячую пищу с маслом, рыбу и немного вина.
Не рекомендуется 2 декабря без особой необходимости выходить из дома, раньше верили, что в этот день на улице гуляет нечисть.
Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами, потому что есть риск спровоцировать конфликт.
Существуют приметы 2 декабря, так, например, если в этот день наблюдаете снежную погоду с сильным ветром – будет длительная зима и холодная весна.
2 декабря выпало много снега с глубокими сугробами – ждите богатый урожай в следующем году.
Ясное небо –в этот день - к морозам, а облачное – ждите оттепель в ближайшие дни.
Источник: unian.
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