В Украине в канун Нового года начал действовать запрет на запуск салютов, стало известно, какая ответственность предусмотрена в случае нарушения.

Так, 6 ноября 2023 года в Украине запрещено запускать фейерверки, салюты и пиротехнические изделия.

В Законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования и обращения пиротехнических изделий" (№7438) перечень запрещенных для использования, продажи и передачи фейерверков.

Также известно о статьях, предусматривающих наказание за нарушение:

По статье 164 КУоАП грозит штраф в размере от 17 тысяч до 34 тысяч грн, у нарушителей отберут продукцию и деньги, полученные из-за правонарушений;

По статье 182 КУоАП уплачивается штраф от 85 гривен до 255 гривен, должностные лица и субъекты хозяйственной деятельности заплатят от 255 гривен до 510 гривен;

По статье 195-6 КУоАП – штраф составляет от 1 020 гривен до 1 700 гривен с конфискацией пиротехнических средств.

Статья 296 УК Украины наказывается штрафом от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, или арестом до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

"Кто хочет красоту посмотреть то на передовую и вся красота будет , а так пока это делать",

"А кто в этом году должен так «взрывно» праздновать. ? Неужели есть что ?",

"Найдутся при**рки, которые все равно будут запускать",

"Так уже в который раз это постановление принимают? А вообще, люди бы сами должны понимать, что не может быть сейчас никаких салютов. Но, к сожалению....", - пишут украинцы к комментариях.

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