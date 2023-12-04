Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский представил рецепт блюда с использованием овсяных хлопьев и кефира в Instagram. По словам "Мастер Шеф", его вариант блюда претерпел изменения для более креативного и глубокого подхода:

Ингредиенты по рецепту "Мастер Шеф" Ярославского:

45 г плющеной овсянки

Один спелый банан

70 г густого кефира

Щепотка молотого кофе

5–8 г какао

10 г меда

Приготовление:

В блендере соедините густой кефир, мед, плющеную овсянку и спелый банан, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы, добавьте какао и немного молотого кофе для насыщенного вкуса.

"Мастер Шеф" Ярославский делится, перемешайте и оставьте в красивой креманке на ночь. Утром выньте блюдо, добавьте сверху еще немного кефира. Таким образом, ваш десерт готов.

По желанию можно добавить мед, свежие ягоды или фрукты для дополнительного вкусового разнообразия.

Такой подход к приготовлению тирамису с овсянкой подчеркивает креативность и внимание к деталям, делая блюдо не только полезным, но и визуально привлекательным, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

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