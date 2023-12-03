В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво с "Мастер Шеф" показал, как приготовить пикантный сырно-чесночный хлеб, похожий тот, который подают в американских пиццериях. Его не нужно резать, а можно просто отрывать ровными кусочками.

Для заварного теста судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

• Мука – 20 г

• Молоко – 80 мл

Далее для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Мука - 300 г

• Сахар - 15 г

• Соль - 6 г

• Дрожжи сухие - 6 г

• Мягкое сливочное масло - 20 г

• Яйцо - 1 шт.

• Молоко - 90 мл

• Крем-сыр — 40 г

Для начинки:

• Сливочное масло - 80 г

• Петрушка - 25 г

• Соль - 5 г

• Чеснок - 1 головка

• Моцарелла - 100 г + 30 г

• Яйцо - 1 шт.

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делает заварное тесто: смешиваем муку с молоком и подогреваем эту смесь на плите, пока она не загустеет.

Далее к заварному тесту добавляем муку, сахар, соль, дрожжи, яйцо, молоко и крем-сыр. С помощью миксера с насадкой крюк вымешиваем тесто 20 минут, затем добавляем сливочное масло и вымешиваем еще 5 минут.

Выкладываем готовое тесто в смазанную маслом миску и оставляем подходить – на 1,5-2 часа в теплое место.

Головку чеснока "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво запекает в разогретой до 160 градусов духовке, а затем выжимает и смешивает со сливочным маслом, измельченной петрушкой и солью.

Готовое тесто раскатываем в пласт размером 50х50 см, смазываем чесночным маслом, посыпаем 100 г тертой моцареллы. После этого разрезаем пласт теста с начинкой на квадратные кусочки по ширине и высоте формы, складываем по 3 квадратика и выкладываем их вертикально в форму, застеленную пергаментом.

Сверху "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смазывает хлеб яйцом, накрывает фольгой и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Затем посыпаем сверху еще 30 г тертого сыра и выпекаем еще 5 минут.

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