Женщина обратилась в Пенсионный фонд Украины с вопросом о возможности назначения субсидии. Она интересовалась, может ли женщине, достигшей 60 лет, имеющей страховой стаж менее 30 лет и не имеющему права на пенсию, быть назначена субсидия. В ПФУ предоставили ответ.

В ответе из ПФУ было указано, что лицу, достигшему 60 лет и не имеющему достаточного страхового стажа для получения пенсии по возрасту, может быть назначена жилищная субсидия при условии, что она имеет не менее 15 лет страхового стажа и в течение периода рассмотрения субсидии получала государственную социальную помощь малоимущей семье.

ПФУ ссылалось на соответствующее положение постановления Кабинета министров Украины от 21.10.1995 г. № 848, которое регулирует порядок предоставления субсидий для возмещения расходов на жилищно-коммунальные услуги.

В соответствии с настоящим документом право на субсидию могут иметь разные категории лиц, включая зарегистрированных жильцов, лиц, проживающих на основании договора аренды, индивидуальных застройщиков, несовершеннолетних, оставленных без родительской опеки, и семьи, которые тратят на коммунальные услуги больше, чем обязательный платеж.

Размер обязательного платежа определяется в размере 15% совокупного месячного дохода и его рассчитывают индивидуально для каждой семьи в зависимости от состава и дохода. Также отмечается, что через военное вторжение России были внесены изменения в механизм назначения субсидий, теперь они доступны и внутренне перемещенным лицам.

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