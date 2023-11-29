Стало відомо, хто не буде отримувати субсидію через велику площу житла, а кому виплати всеодно будуть виплачувати.

В Україні існує можливість отримати субсидію на оплату комунальних та житлових послуг, але це право не доступне всім громадянам, а лише тим, хто відповідає визначеним критеріям. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України.

Одним з обмежень є площа житла, і, згідно з рішенням Уряду, субсидія не надається, якщо площа квартири перевищує 130 кв.м., або площа окремого будинку перевищує 230 кв.м.

Проте існують винятки для ряду категорій, які все ще можуть отримувати субсидію, навіть з великою площею житла:

Дитячі будинки сімейного типу. Прийомні родини. Багатодітні родини. Родини, які мають трьох чи більше дітей, включаючи тих, хто перебуває під опікою чи піклуванням. Житло для осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, які користуються візками, при умові, що квартира чи будинок забезпечені за рахунок бюджетів різних рівнів або благодійників.

Також виняток становлять родини, у яких на одне житло оформлені два чи більше особові рахунки за комунальні послуги. У цьому випадку "квартира" чи "будинок" розглядається окремо лише за частиною приміщення, яку охоплює субсидія.

Для мешканців приватних будинків, які не користуються центральним опаленням, існують умови для отримання субсидії на оплату палива для печей. Цей варіант допомоги залишається доступним, навіть якщо особа переїжджає, і може продовжуватися при новому місці проживання.

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