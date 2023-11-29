Стало известно, кто не будет получать субсидию из-за большой площади жилья, а кому выплаты все равно будут выплачивать.

В Украине существует возможность получить субсидию на оплату коммунальных и жилищных услуг, но это право не доступно всем гражданам, а только тем, кто отвечает определенным критериям. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.

Одним из ограничений является площадь жилья, и, согласно решению Правительства, субсидия не предоставляется, если площадь квартиры превышает 130 кв.м. или площадь отдельного дома превышает 230 кв.м.

Однако существуют исключения для ряда категорий, которые все еще могут получать субсидию даже с большой площадью жилья:

Детские дома семейного типа. Приемные семьи. Многодетные семьи. Семьи, имеющие трех или более детей, включая тех, кто находится под опекой или попечительством. Жилье для лиц с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата, пользующихся тележками, при условии, что квартира или дом обеспечены за счет бюджетов разных уровней или благотворителей.

Также исключение составляют семьи, у которых на одно жилье оформлены два или более лицевых счета за коммунальные услуги. В этом случае "квартира" или "дом" рассматривается отдельно только по части помещения, охватываемой субсидией.

Для жителей частных домов, не пользующихся центральным отоплением, есть условия для получения субсидии на оплату топлива для печей. Этот вариант помощи остается доступным, даже если человек переезжает и может продолжаться при новом месте жительства.

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