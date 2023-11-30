1 декабря, в православном календаре также почитают день памяти святого Наума.
Известно, что Пророк Наум был одним из «малых пророков» Ветхого Завета.
Праздник по народному календарю называется Платон и Роман Зимоуказатели.
Наши предки в день 1 декабря молились святым о здравии, шли на службу в церковь, а также обязательно подавали милостыню нищим и помогали всем, кто нуждается.
В этот день жертвовали все, кроме денег, можно было принести еду или одежду.
Православная церковь в этот день категорически запрещает ругаться.
Наши предки считали, что если в этот день помочь ближним и мыслить оптимистично - удача будет сопутствовать такому человеку целый год.
Категорически нельзя ссориться в этот день, ведь ссоры могут затянуться на весь год
Раньше верили, что если на Платона и Романа случится конфликт, он продлится до следующего года.
Согласно приметам, именно в этот день, 1 декабря, нельзя выбрасывать или дарить игрушки своих детей - иначе навлечете беду на ребенка.
Существуют и приметы 1 декабря, так, например, если в этот день тепло на улице - значит зима будет мягкой и снежной.
Если мухи проснулись и летают - значит в ближайшее время наступит оттепель.
Кроме того, солнце в ярких бликах - сулит похолодание. Сильный ветер 1 декабря означает, что зимой будет много вьюг.
В этот день, 1 декабря, День Ангела празднуют Алфей, Анастасий, Варул, Закхей, Платон, Роман.
Источник: Униан.
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