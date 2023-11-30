Церковный праздник 1 декабря – день памяти Филарета Милостивого, что категорически нельзя делать в этот день.

1 декабря, в православном календаре также почитают день памяти святого Наума.

Известно, что Пророк Наум был одним из «малых пророков» Ветхого Завета.

Праздник по народному календарю называется Платон и Роман Зимоуказатели.

Наши предки в день 1 декабря молились святым о здравии, шли на службу в церковь, а также обязательно подавали милостыню нищим и помогали всем, кто нуждается.

В этот день жертвовали все, кроме денег, можно было принести еду или одежду.

Православная церковь в этот день категорически запрещает ругаться.

Наши предки считали, что если в этот день помочь ближним и мыслить оптимистично - удача будет сопутствовать такому человеку целый год.

Категорически нельзя ссориться в этот день, ведь ссоры могут затянуться на весь год

Раньше верили, что если на Платона и Романа случится конфликт, он продлится до следующего года.

Согласно приметам, именно в этот день, 1 декабря, нельзя выбрасывать или дарить игрушки своих детей - иначе навлечете беду на ребенка.

Существуют и приметы 1 декабря, так, например, если в этот день тепло на улице - значит зима будет мягкой и снежной.

Если мухи проснулись и летают - значит в ближайшее время наступит оттепель.

Кроме того, солнце в ярких бликах - сулит похолодание. Сильный ветер 1 декабря означает, что зимой будет много вьюг.

В этот день, 1 декабря, День Ангела празднуют Алфей, Анастасий, Варул, Закхей, Платон, Роман.

Источник: Униан.

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