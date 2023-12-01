Рецепт классического форшмака из сельди пригодится и во время подготовки к празднику и, когда просто захочется чего-нибудь вкусненького.

Как приготовить форшмак из сельди по классическому рецепту рассказал известный телеведущий Руслан Сеничкин.

«Раньше форшмак готовили и из мяса, и из рыбы. Кто-то сейчас добавляет вареный картофель, нарезанный огурец. Делайте, как вам хочется, но я точно знаю, что главными элементами этого блюда должна быть сельдь, нарезанный лук, хлеб, вымоченный в молоке, яйцо и кисловатое зеленое яблоко», - рассказал Руслан Сеничкин в эфире «Сніданок з 1+1» об ингредиентах для форшмака по классическому рецепту.

Главным ингредиентом форшмака является сельдь. Часто сельдь пропускают через мясоубку или блендер.

«Как меня учили одесситы. Сельдь и все остальные ингредиенты нужно нарезать! Нарубить ножом! Так текстура будет более интересной и вы будете чувствовать кусочки ингредиентов», - объяснил Сеничкин.

В миску выкладываем порезанную сельдь, далее идет мелко нарезанный лук.

«Для того чтобы он был неагрессивным, я ее немного ошпарил кипятком», - советует Сеничкин.

Форшмак по-еврейски, классический рецепт.

Так же рубим одно вареное яйцо. Важно, чтобы желток был полностью сварен.

Яблоко чистим от кожуры и тоже мелко нарезаем.

Далее Руслан Сеничкин взял несладкие булочки и стер с них шкурку. Потребуется только мякоть двух булочек. Обмакиваем ее в молоке (100 мл).

«Ждем полторы минуты», – говорит Сеничкин о ходе приготовления закуски Форшмак по классическому рецепту, окунув злеб в молоко.

Выжимаем хлебчик и добавляем его миску к луку, яйцу, сельди и яблоку. Следующий шаг – берем 150 г сливочного масла и тоже отправляем его ко всем остальным ингредиентам. Добавляем соль и перец.

Перемешиваем. Вот и все, форшмак по классическому рецепту можно подавать на стол.

Форшмак обычно подают, как закуску или отдельное блюдо. Он подается с коржиками, хлебом или как начинка для бутербродов, а также на крекерах или как салат.

Традиционно форшмак подают на небольших подсушенных тостах из черного хлеба.

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